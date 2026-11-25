«Россети Тюмень» направили более 2 млрд рублей на подготовку энергокомплекса Тюменской области к зиме
«Россети Тюмень» завершили подготовку энергосистемы Тюменской области к предстоящему периоду максимальных нагрузок. Специалисты выполнили ремонт 473 километров линий электропередачи (ЛЭП), 52 высоковольтных и 305 трансформаторных подстанций. На проведение работ системообразующая энергокомпания (СТСО) направила свыше 2 млрд рублей.
В ходе технических мероприятий на высоковольтных подстанциях энергетики отремонтировали 14 силовых трансформаторов и 131 коммутационный аппарат. На ЛЭП заменили и укрепили 5,2 тысячи опор, 213 фундаментов и установили 3,8 тысячи изоляторов. Также сотрудники СТСО смонтировали 100 км самонесущего изолированного провода, который отличается повышенной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.
Чтобы предотвратить перерывы электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода, от древесно-кустарниковой растительности специалисты расчистили 2,3 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП. Кроме того, на энерготранзитах установлены 2,2 тысячи птицезащитных устройств, которые будут способствовать сохранению орнитофауны и снижению рисков возникновения технологических нарушений, связанных с жизнедеятельностью птиц.
Своевременное выполнение производственной программы позволит «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения жителей, социально значимых объектов и промышленных потребителей Тюменской области в период максимальных нагрузок на энергосистему.
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