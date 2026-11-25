Чтобы предотвратить перерывы электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода, от древесно-кустарниковой растительности специалисты расчистили 2,3 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП. Кроме того, на энерготранзитах установлены 2,2 тысячи птицезащитных устройств, которые будут способствовать сохранению орнитофауны и снижению рисков возникновения технологических нарушений, связанных с жизнедеятельностью птиц.