В Матвеево-Курганском районе достроили две водозаборные скважины
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области завершили строительство двух новых водозаборных скважин. Работы у поселка Сухореченский, начатые в 2025 году, полностью окончены, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Проектная производительность каждой скважины — порядка 120 куб. м в час. На сегодняшний день строительство завершено в полном объеме.
Ввод объектов в эксплуатацию позволит существенно увеличить объем подаваемой воды и повысить надежность водоснабжения жителей Матвеево-Курганского района.