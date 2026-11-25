Кассационный суд подтвердил законность решения о сносе здания в Махачкале
Пятый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о сносе самовольного объекта капитального строительства на проспекте Насрутдинова в Махачкале. Речь идет о строении размером 46 на 20 м в микрорайоне Г-2 Приморского жилого района. Информация об этом появилась в картотеке.
Изначально Ленинский районный суд Махачкалы в мае 2024 года отказал городской администрации в иске о признании объекта самовольной постройкой. Администрация обжаловала решение, после чего Верховный суд Дагестана отменил его и обязал собственника снести здание за свой счет.
Основанием стали результаты судебной экспертизы, выявившей многочисленные нарушения строительных, градостроительных и противопожарных норм. Объект возвели без проектной документации и разрешения на строительство, вместо допустимых четырех-пяти этажей здание имеет шесть. Доля застройки участка составила 55% при нормативе не более 40%; не соблюдены и отступы от границ соседних участков.
Экспертиза также установила, что нарушения противопожарных требований создают угрозу жизни и здоровью людей.
Собственник обжаловал решение в кассационном порядке, однако Пятый кассационный суд оставил апелляционное определение без изменений.