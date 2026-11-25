Пятый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о сносе самовольного объекта капитального строительства на проспекте Насрутдинова в Махачкале. Речь идет о строении размером 46 на 20 м в микрорайоне Г-2 Приморского жилого района. Информация об этом появилась в картотеке.