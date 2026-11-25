Казань вошла в тройку городов по строительству школ и детсадов
Казань заняла третье место в России по строительству школ и детских садов после Москвы и Санкт-Петербурга. За последние 20 лет в столице Татарстана построили 42 школы и 144 детских сада. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
По словам мэра города Ильсура Метшина, за это время школьные столовые во всех 192 школах города преобразовали в школьные рестораны.
Также с 2005 года в Казани построили 70 новых спортивных комплексов. С 2013 года во дворах и на территориях школ оборудовали 136 универсальных спортивных площадок.
В рамках программы «Наш двор» благоустроили более 3 тыс. дворовых территорий.