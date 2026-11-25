В Санкт-Петербурге туристы в среднем бронируют проживание на пять ночей по цене 4,6 тыс. руб. за ночь, в Сочи — на шесть ночей по 4,2 тыс. руб. В Кисловодске средняя продолжительность поездки достигает семи ночей при стоимости размещения 4,2 тыс. руб. за ночь. В Краснодаре этот показатель составляет три ночи и 4,1 тыс. руб., в Калининграде — пять ночей и 4,5 тыс. руб., в Пятигорске — пять ночей и 4,3 тыс. руб.