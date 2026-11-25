Сочи вошел в топ-3 популярных направлений для отдыха в декабре
В декабре российские туристы чаще всего планируют отдых в Москве и Санкт-Петербурге. На эти города приходится по 15% бронирований, оформленных на первый месяц зимы. Такие данные приводит сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», составивший рейтинг популярных направлений для поездок в декабре 2026 года.
Второе место в рейтинге занял Сочи с долей 6% бронирований, третье — Казань, на которую пришлось 3%. В десятку популярных направлений также вошли Краснодар, Кисловодск, Ялта, Красная Поляна, Калининград и Пятигорск.
Средняя стоимость ночи проживания в декабре практически не изменилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, увеличившись на 2%. Дороже всего обойдется размещение в Красной Поляне — в среднем 10,6 тыс. руб. за ночь при средней продолжительности поездки четыре ночи. В Казани средняя стоимость ночи составляет 6,4 тыс. руб., в Москве — 6 тыс. руб., в Ялте — 4,8 тыс. руб.
В Санкт-Петербурге туристы в среднем бронируют проживание на пять ночей по цене 4,6 тыс. руб. за ночь, в Сочи — на шесть ночей по 4,2 тыс. руб. В Кисловодске средняя продолжительность поездки достигает семи ночей при стоимости размещения 4,2 тыс. руб. за ночь. В Краснодаре этот показатель составляет три ночи и 4,1 тыс. руб., в Калининграде — пять ночей и 4,5 тыс. руб., в Пятигорске — пять ночей и 4,3 тыс. руб.