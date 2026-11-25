По данным организаций, передающих сведения в НБКИ, в октябре 2026 года средний лимит по новым кредитным картам составил 108,2 тысячи рублей. Это на 1,7% больше, чем годом ранее, и на 1% больше, чем в сентябре. Таким образом, показатель немного подрос после четырех месяцев непрерывного снижения, отмечается в сообщении.