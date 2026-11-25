Петербург и Ленобласть вошли в лидеры среди регионов РФ по лимитам кредитных карт
Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в топ-5 рейтинга российских регионов по наибольшему среднему размеру лимитов по выданным новым кредитным картам в октябре. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Наибольший средний размер лимита по кредитным картам в Петербурге составил 131,7 тысячи рублей. В Ленобласти — 116 тысяч рублей.
В списке лидеров по таким показателям также фигурируют Москва (146,6 тысячи рублей), Московская область (128,3 тысячи рублей) и Хабаровский край (116,9 тысячи рублей).
По данным организаций, передающих сведения в НБКИ, в октябре 2026 года средний лимит по новым кредитным картам составил 108,2 тысячи рублей. Это на 1,7% больше, чем годом ранее, и на 1% больше, чем в сентябре. Таким образом, показатель немного подрос после четырех месяцев непрерывного снижения, отмечается в сообщении.