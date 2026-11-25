На Ставрополье предотвратили 1,2 тыс. абортов за год
В Ставропольском крае в 2025 году 1 211 женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, встали на диспансерный учет по беременности. Это на 49,13% больше, чем годом ранее. Всего правовую, психологическую и медико-социальную помощь в таких обстоятельствах получили 3 329 женщин — на 174 больше показателя 2024 года. Данные приведены в изменениях к государственной программе «Развитие здравоохранения», утвержденных правительством края 24 ноября. С документом ознакомился «Ъ-Кавказ».
Таким образом, на учет по беременности после обращения за помощью встали более 36% женщин, получивших поддержку. Для сравнения: в 2024 году таких случаев было 812, а общее число обратившихся за консультациями составляло 3 155. Доля женщин, вставших на учет по беременности, тогда составляла около 26%.
В обновленной программе также установлен целевой показатель по снижению числа абортов. К концу 2030 года Ставропольский край планирует довести их количество до 18,2 случая на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет.
Кроме того, в документе скорректированы показатели, характеризующие состояние здравоохранения региона. В частности, по итогам 2025 года в крае родилось 22 515 детей — на 880 меньше, чем в 2024 году.