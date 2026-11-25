В Ставропольском крае в 2025 году 1 211 женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, встали на диспансерный учет по беременности. Это на 49,13% больше, чем годом ранее. Всего правовую, психологическую и медико-социальную помощь в таких обстоятельствах получили 3 329 женщин — на 174 больше показателя 2024 года. Данные приведены в изменениях к государственной программе «Развитие здравоохранения», утвержденных правительством края 24 ноября. С документом ознакомился «Ъ-Кавказ».