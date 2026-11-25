В перечне также улица Карла Либкнехта (д. 112), улица Стекольная (д. 3, 4, 84, 96, корп. 1, 2, а также детсад «Теремок»), улица Луначарского (д. 50, 70, 201, 201б, 201г) и улица Толпинского (д. 112), улица Чапаева (д. 166, 170, 172, 182, 182ж), улица Советская (д. 14, 16, 71, 73 и детсад «Ручеек»), улица Кирова (д. 19), улица Фрунзе (д. 1/10, д. 3, детсады «Буратино» и «Ромашка») и улица Гагарина (д. 25, 27, 27а).