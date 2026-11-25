В Аксае ограничат водоснабжение из-за ремонта канализационного коллектора
В Аксае с 8:00 26 ноября отключат воду по ряду адресов. Причиной временных неудобств стали ремонтные работы на напорном канализационном коллекторе, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Отключения затронут: дома по проспекту Ленина — № 2, 4, 5 (корп. 2, 3), 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, улицу Буденного (д. 101, 136, 138), улицу Дружбы (д. 7, 9, 11, 14, 16), улицу Мира (д. 2, корп. 1–4, и д. 4), улицу Дзержинского (д. 1, 1а, 1б, 1в, 1г) и улицу Платова (д. 6, 6а, 8).
В перечне также улица Карла Либкнехта (д. 112), улица Стекольная (д. 3, 4, 84, 96, корп. 1, 2, а также детсад «Теремок»), улица Луначарского (д. 50, 70, 201, 201б, 201г) и улица Толпинского (д. 112), улица Чапаева (д. 166, 170, 172, 182, 182ж), улица Советская (д. 14, 16, 71, 73 и детсад «Ручеек»), улица Кирова (д. 19), улица Фрунзе (д. 1/10, д. 3, детсады «Буратино» и «Ромашка») и улица Гагарина (д. 25, 27, 27а).
Завершают список улица Суворова (д. 15, 19, 21/32, корп. 1), улица Заводская (д. 11, корп. 1, д. 20, 30) и улица Маяковского (д. 2, 4, 6, 8, 12, 13).
Ориентировочное время завершения работ — 19:00 26 ноября.