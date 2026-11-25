Дончанина госпитализировали на Ставрополье после ДТП с участием погрузчика
Житель Ростовской области, 47-летний водитель Skoda, пострадал в результате столкновения с погрузчиком JCB на Ставрополье. После столкновения легковой автомобиль съехал в кювет и загорелся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.
Авария произошла накануне, 24 ноября, около 13:20 на пятом километре автодороги «Обход города Буденновска». По предварительным данным, водитель Skoda не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди погрузчика и столкнулся с ним. От удара погрузчик съехал в правый кювет, легковой автомобиль — в левый, где произошло возгорание.
Водителя Skoda с травмами и переломами доставили в больницу Буденновска. Водитель имеет стаж вождения 22 года. Правоохранители установили, что за последние два года его 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии и степень ответственности ее участников.