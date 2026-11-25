Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб 25 ноября
В акваториях Морского порта Сочи и Имеретинского морского порта 25 ноября проведут учебные стрельбы. Мероприятия запланированы на несколько временных интервалов в течение дня. Об этом сообщили в администрации курорта.
В акватории Морского порта Сочи учебные стрельбы состоятся с 12:55 до 13:15, с 17:25 до 17:40, с 20:00 до 23:00, а также с 21:55 до 22:10.
Кроме того, стрельбы запланированы в акватории Имеретинского морского порта. Там военные будут проводить учебные мероприятия с 09:00 до 13:00.
Жителей и гостей города предупредили о проведении стрельб и призвали сохранять спокойствие. Мероприятия носят учебный характер и направлены на отработку действий военнослужащих.