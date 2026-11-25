На закрытом показе присутствовал исполнитель главной роли — Олег Савостюк. По словам актера, сам он не верит в мистику. При этом артист понимает, почему фэнтезийные истории становятся популярными. «Мне кажется, это как погружение обратно в детство, когда сознание придумывает все на ходу. Почему так любимы по всему миру эпопеи "Властелин колец", "Гарри Поттер" и прочие? Потому что люди могут отправиться в детство»,— рассказал Олег Савостюк.