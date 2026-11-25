В Екатеринбурге прошел закрытый показ сериала «Тайный город»
На площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге состоялся закрытый показ мистического экшен-сериала «Тайный город» режиссера Андрея Туманова. Над проектом работала компания «Медиаслово» при участии телеканала ТНТ и «Москино». Главные роли сыграли Олег Савостюк, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд и Андрей Мерзликин.
Сюжет вдохновлен романом писателя-фантаста Вадима Панова. Действие происходит в современной Москве, где параллельно существует магический мир. В нем правят три враждующих клана — Навь, Чудь и Людь. История начинает развиваться с момента, когда важный артефакт главы дома Навь, Сантьяга (роль исполнил Юрий Колокольников), решили выкрасть приспешники Любомира (сыграл Лео Канделаки). По воле случая волшебный артефакт попадает в руки IT-специалиста Артема (Олега Савостюка). Теперь в жизнь молодого человека ворвутся опасные существа из сказок и легенд и каждый будет вовлечен в борьбу за власть.
На закрытом показе присутствовал исполнитель главной роли — Олег Савостюк. По словам актера, сам он не верит в мистику. При этом артист понимает, почему фэнтезийные истории становятся популярными. «Мне кажется, это как погружение обратно в детство, когда сознание придумывает все на ходу. Почему так любимы по всему миру эпопеи "Властелин колец", "Гарри Поттер" и прочие? Потому что люди могут отправиться в детство»,— рассказал Олег Савостюк.
Для первого сезона было снято восемь серий. В сериале также снялись Милош Бикович, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Алексей Гуськов, Лолита Таборко и другие.