Петербург занял третье место в России по объему ипотечных выдач в октябре
Санкт-Петербург занял третье место среди регионов России по объему ипотечного кредитования в октябре. За месяц жители города получили 3,47 тыс. кредитов на общую сумму 16,1 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В целом по стране выдача ипотеки в октябре сократилась по сравнению с предыдущим месяцем.
«Количество выданных ипотечных кредитов в октябре сократилось на 43% по сравнению с сентябрем и составило 78,63 тыс.»,— сообщили в пресс-службе ОКБ.
Общий объем ипотечных выдач составил 300,26 млрд рублей. Это на 55% меньше, чем в сентябре, и на 40% ниже показателя октября прошлого года.
В пятерку регионов с наибольшим объемом ипотечного кредитования также вошли Москва, где выдали 5,77 тыс. кредитов на 35,13 млрд рублей, Московская область — 4,6 тыс. на 22,16 млрд рублей, Татарстан — 2,67 тыс. на 10,75 млрд рублей и Свердловская область — 3,04 тыс. на 10,18 млрд рублей.
В октябре доля ипотечных кредитов на новостройки снизилась до 21% от общего количества выдач и до 32% от их объема. В сентябре эти показатели составляли 42% и 53% соответственно.
Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,52 млн рублей, на вторичное жилье — 3,19 млн рублей.
За десять месяцев 2026 года россияне оформили 929,97 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 4,01 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 28%, а их объем — на 26%.