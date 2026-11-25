По проекту будут закуплены полноприводные универсалы с бензиновым двигателем объемом не менее 1,5 тыс. куб. см. Количество дверей — три. Под такие требования подходит автомобиль Lada Niva Legend. Ее цена на сайте производителя начинается от 1,2 млн руб.