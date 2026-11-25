4 млн рублей направят на закупку авто для управления по госнадзору Удмуртии
Речь идет о трех полноприводных универсалах
Три легковых автомобиля приобретут для Главного управления по госнадзору Удмуртии. Контракт начальной стоимостью 4 млн руб. опубликован на портале госзакупок.
По проекту будут закуплены полноприводные универсалы с бензиновым двигателем объемом не менее 1,5 тыс. куб. см. Количество дверей — три. Под такие требования подходит автомобиль Lada Niva Legend. Ее цена на сайте производителя начинается от 1,2 млн руб.
Заявки принимаются до 1 декабря. Подрядчика определят 3 числа. Автомобили приобретаются за счет бюджета республики.