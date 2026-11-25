За 10 месяцев 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выловили 8287,1 тонны рыбы, что на 20,2 тонны больше, чем за тот же период 2025 года, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО. До конца года планируется добыть не менее 10 тыс. тонн рыбы.