Рыбаки Ямала с начала года добыли свыше 8 тыс. тонн рыбы
За 10 месяцев 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выловили 8287,1 тонны рыбы, что на 20,2 тонны больше, чем за тот же период 2025 года, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО. До конца года планируется добыть не менее 10 тыс. тонн рыбы.
Лидером по улову стал «Горковский рыбозавод», который выловил 1042,2 тонны рыбы (+24,8%). За ним следуют «Святогор» — 651,2 тонны (+42,2%) и «Салемальский рыбозавод» — 523 тонны (+12,7%). Другие хозяйства тоже заметно нарастили объемы. Больше всего рыбы было добыто в Приуральском районе (2324 тонны, +26,5%), а основу улова в округе составила щука (2883,4 тонны, +36,4%). Увеличилась добыча язя и леща.
«Необычно теплый ноябрь сдвигает начало зимнего промысла, но к сезону отрасль подошла с опережением прошлого года, и это хороший задел для выполнения годового плана — чтобы обеспечить переработку сырьем, а жителей округа — свежей рыбой»,— отметила заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман.
Рыбохозяйственный комплекс Ямала объединяет 86 добывающих и 15 перерабатывающих предприятий. Системообразующие предприятия нарастили вылов почти на 10%, и сегодня на них приходится более трех четвертей всей добычи округа.