В Карачаево-Черкесии по данным на конец ноября 2026 года работают 534 классифицированных средства размещения (КСР). С начала года, когда в реестре значилось 398 объектов, их количество увеличилось на 34%, сообщили РБК Кавказ в министерстве туризма и курортов республики.