Число классифицированных гостиниц в Карачаево-Черкесии за год выросло на 34%
В Карачаево-Черкесии по данным на конец ноября 2026 года работают 534 классифицированных средства размещения (КСР). С начала года, когда в реестре значилось 398 объектов, их количество увеличилось на 34%, сообщили РБК Кавказ в министерстве туризма и курортов республики.
Наибольшая концентрация гостиниц и иных объектов приходится на ключевые курортные зоны. По данным министерства, рост числа КСР отражается на увеличении поступлений от туристического налога и укрепляет налоговую базу республики.
Турналог в полном объеме зачисляется в бюджет того муниципалитета, где расположено средство размещения. На сегодня налог введен в Зеленчукском, Урупском и Малокарачаевском муниципальных районах и Карачаевском городском округе. Собранные средства идут на благоустройство общественных пространств, содержание туристических территорий и поддержание инфраструктуры республики.