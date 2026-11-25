Отмечается, что чем старше были респонденты — 45+ лет, тем больше среди них противников «серых» зарплат. То же касается уровня дохода: чем он выше — от 150 тыс. руб., — тем чаще опрошенные выступали против зарплаты в конверте. Опрос проходил с 13 по 18 ноября.