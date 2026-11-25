37% экономически активных ижевчан согласны получать зарплату в конверте
При этом 42% — нет
37% экономически активных жителей Ижевска готовы работать по «серым» схемам. 42% не согласились бы на трудоустройство с зарплатой в конверте, следует из опроса сервиса SuperJob.
«Потенциально согласны на оформление в обход закона 43% представителей сильного пола и 31% горожанок»,— говорится в сообщении. Женщины чаще мужчин не готовы к таким условиям — 46 против 38%.
Отмечается, что чем старше были респонденты — 45+ лет, тем больше среди них противников «серых» зарплат. То же касается уровня дохода: чем он выше — от 150 тыс. руб., — тем чаще опрошенные выступали против зарплаты в конверте. Опрос проходил с 13 по 18 ноября.
Напомним, 35% трудоустроенных ижевчан ожидают годовую премию. 34% сказали, что таких бонусов в их компании не бывает, а 14% связали отсутствие выплат с нестабильным финансовым положением работодателя.