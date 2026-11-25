Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в ходе анализа данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» выявило нарушения в оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на площадке юридического лица, работающего на территории Октябрьского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.