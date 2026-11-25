На Дону предприятие оформляло ветдокументы на рыбу по аннулированному сертификату
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в ходе анализа данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» выявило нарушения в оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на площадке юридического лица, работающего на территории Октябрьского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным системы, уполномоченное лицо организации оформило исходящие эВСД на рыбную продукцию — печень трески — на основании производственного сертификата, который был аннулирован. Причиной аннулирования стало несоответствие подконтрольного товара обязательным ветеринарным требованиям. Такой порядок оформления, отмечают в ведомстве, создает риск выпуска небезопасной продукции.
По установленным фактам предприятию выдано предупреждение и объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований: компании предложено соблюдать нормативные правовые акты, регулирующие производство и оборот пищевой продукции.