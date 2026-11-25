СК возбудил уголовное дело о взятках в колледже под Саратовом
В преступной деятельности подозревают заведующую отделением
В Марксе возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением учебного заведения среднего профессионального образования. Ее подозревают в пяти эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) от студентов и абитуриентов, сообщили СУ СКР по Саратовской области.
Следствие полагает, что 51-летняя подозреваемая получала лично и через посредников денежное вознаграждение за содействие при поступлении в колледж и за непосещение учащимися занятий. Предварительно, общая сумма взяток составила более 100 тыс. руб. По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, речь идет о Марксовском политехническом колледже.
В правоохранительных органах сообщили, что преступной деятельностью фигурантка занималась с мая по сентябрь 2026 года. В настоящее время следствие собирает доказательную базу. Правовую оценку получат также действия взяткодателей и посредников.