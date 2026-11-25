Следствие полагает, что 51-летняя подозреваемая получала лично и через посредников денежное вознаграждение за содействие при поступлении в колледж и за непосещение учащимися занятий. Предварительно, общая сумма взяток составила более 100 тыс. руб. По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, речь идет о Марксовском политехническом колледже.