Во Владикавказе после снегопада на уборку улиц вывели 37 единиц техники
Во Владикавказе прошел первый обильный снегопад. К расчистке снежного покрова привлекли 37 единиц специализированной техники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации, ссылаясь на «СпецЭкоСервис».
Работы начались в 5:00. Комбинированные дорожные машины работают колоннами, убирая снег с проезжей части. Для расчистки тротуаров задействовали малогабаритную технику и бригады ручной уборки.
Особое внимание, как отмечается, уделяют остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, подходам к социальным объектам и лестничным спускам. Работы по устранению последствий снегопада продолжаются.