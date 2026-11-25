Хранители вещдоков на Ставрополье потеряли осетров и снасти на 1,57 млн рублей
Ставропольская компания, которую территориальное управление Росимущества привлекло к хранению вещественных доказательств по административным и уголовным делам, лишилась ценной рыбы, вещей и транспорта рыбаков на 1,57 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Ставропольского края.
Пропали тушки осетровых рыб, куртки, кроссовки, металлолом, снасти для рыбной ловли, мотоцикл и телевизор.
Управление Росимущества расторгло договор с хранителем в одностороннем порядке, потребовало возместить ущерб и выплатить штраф в 300 тыс. руб. Параллельно УФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
Арбитражный суд удовлетворил иск частично: штраф для ответчика снижен с 300 тыс. до 5 тыс. руб., однако возместить причиненный ущерб компания обязана полностью. На нее также возложены расходы по уплате судебной пошлины — 93,8 тыс. руб.