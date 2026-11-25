Ставропольская компания, которую территориальное управление Росимущества привлекло к хранению вещественных доказательств по административным и уголовным делам, лишилась ценной рыбы, вещей и транспорта рыбаков на 1,57 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Ставропольского края.