На Ямале разработают ИИ-инструмент проверки документов в сфере строительства
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) разрабатывают проект цифрового инструмента для автоматизированной проверки исполнительной документации. В случае успешной апробации он будет актуален для всей строительной отрасли при возведении объектов капитального строительства, сообщили в окружном правительстве.
Первый заместитель руководителя службы государственного строительного надзора ЯНАО Антон Пенечко отметил, что неточности в оформлении документации могут приводить к задержкам и влиять на сроки реализации проектов — при том, что в сфере строительства формируются крупные объемы исполнительной документации. Проект позволит сократить проверку до семи дней, но предполагается укладываться в один. Первый этап апробации проходил почти два месяца, с помощью ИИ проверили 687 актов. Параллельно ИИ обучался, выявлялись и исправлялись ошибки в процессе его работы. На следующем этапе будут улучшаться правила оценки документов, анализ точности результатов и трудозатрат, определена эффективность ИИ-инструмента. Таким образом, он будет подготовлен к полноценному применению в работе органов власти.
На третьем заседании регионального Совета по искусственному интеллекту под руководством губернатора Дмитрия Артюхова обсудили региональный план мероприятий на 2027 год по достижению показателей нацплана внедрения ИИ, промежуточные итоги реализации пилотных проектов. В новом году планируется применять ИИ в анализе обращений жителей, планировании работы общественного транспорта, интерпретации снимков на рентгене и оценке загруженности спортобъектов.
Дмитрий Артюхов подчеркнул, что инструменты на основе нейросетей призваны не заменять специалистов, а делать их работу эффективнее, что важно для регионов с большими расстояниями. «ИИ перестал быть экспериментом: у страны есть национальный план с показателями, у Ямала их больше сорока. Мы оцениваем результат по тому, сколько времени технологии экономят людям, насколько точнее становится работа. Нейросеть сегодня за минуту обрабатывает объемы данных, на которые у человека ушли бы дни. Она не устает и не пропускает детали, поэтому ошибок, вызванных человеческим фактором, становится меньше»,— сказал глава региона.