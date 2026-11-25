Дмитрий Артюхов подчеркнул, что инструменты на основе нейросетей призваны не заменять специалистов, а делать их работу эффективнее, что важно для регионов с большими расстояниями. «ИИ перестал быть экспериментом: у страны есть национальный план с показателями, у Ямала их больше сорока. Мы оцениваем результат по тому, сколько времени технологии экономят людям, насколько точнее становится работа. Нейросеть сегодня за минуту обрабатывает объемы данных, на которые у человека ушли бы дни. Она не устает и не пропускает детали, поэтому ошибок, вызванных человеческим фактором, становится меньше»,— сказал глава региона.