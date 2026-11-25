Подсветка дублирует сигналы основного табло и, по замыслу разработчиков, должна повысить заметность сигналов для водителей и пешеходов. Технология призвана улучшить видимость светофоров при неблагоприятных погодных условиях и ярком солнечном свете. Такие устройства также рассчитаны на перекрестки и пешеходные переходы с интенсивным движением.