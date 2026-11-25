В Сочи тестируют светофоры с контурной подсветкой
На улице Горького в Сочи в экспериментальном режиме установили светофоры нового образца со светодиодной окантовкой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Подсветка дублирует сигналы основного табло и, по замыслу разработчиков, должна повысить заметность сигналов для водителей и пешеходов. Технология призвана улучшить видимость светофоров при неблагоприятных погодных условиях и ярком солнечном свете. Такие устройства также рассчитаны на перекрестки и пешеходные переходы с интенсивным движением.
По итогам эксперимента власти оценят эффективность решения и определят перспективы его дальнейшего внедрения на дорогах Сочи.