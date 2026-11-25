В Новочеркасске просчитывают стоимость расширения ливневки на дублере Баклановского
В Новочеркасске рассчитывают стоимость работ по расширению ливнеприемника коллектора на дублере Баклановского проспекта. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своих соцсетях.
По словам господина Исакова, существующая конструкция имеет небольшой диаметр и быстро забивается листвой, что затрудняет отвод воды. До проведения работ участок будут регулярно осматривать и прочищать по мере необходимости.
Еще одной проблемной точкой в городе, по данным главы, стала улица Привокзальная — на участке от детского сада №47 до улицы Высоковольтной после осадков образуются глубокие лужи. Для отвода воды здесь обустроили траншеи в местах ее скопления. Систему водоотведения планируют предусмотреть при следующем плановом ремонте дороги с учетом ее профиля.
На прошлой неделе подрядчик очистил ливневую канализацию на участке от Ростовского выезда до Платовского проспекта, а также на улицах Северной, Дачной, в Западенской балке и на пересечении улиц Московской и Дубовского. Работы начались и на улицах Калинина, Гвардейской и Чехова.