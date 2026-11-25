Еще одной проблемной точкой в городе, по данным главы, стала улица Привокзальная — на участке от детского сада №47 до улицы Высоковольтной после осадков образуются глубокие лужи. Для отвода воды здесь обустроили траншеи в местах ее скопления. Систему водоотведения планируют предусмотреть при следующем плановом ремонте дороги с учетом ее профиля.