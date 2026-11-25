Количество покупок ювелирных украшений в розничных магазинах Sokolov в Сочи во время Черной пятницы выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Самая крупная покупка в городе составила 145,2 тыс. руб. В целом по России число приобретенных украшений увеличилось на 16%, рассказали «Ъ-Сочи» аналитики компании Sokolov по итогам распродажи, проходившей с 10 по 16 ноября 2026 года.