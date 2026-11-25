Спрос на ювелирные украшения в Сочи во время распродажи вырос на 30%
Количество покупок ювелирных украшений в розничных магазинах Sokolov в Сочи во время Черной пятницы выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Самая крупная покупка в городе составила 145,2 тыс. руб. В целом по России число приобретенных украшений увеличилось на 16%, рассказали «Ъ-Сочи» аналитики компании Sokolov по итогам распродажи, проходившей с 10 по 16 ноября 2026 года.
По динамике спроса Сочи вошел в число городов с наиболее заметным ростом покупок. В тройку лидеров по этому показателю вошли Иркутск, где количество приобретенных украшений увеличилось на 51%, Воронеж (+43%) и Калининград (+31%). В Новосибирске спрос вырос на 30%.
В денежном выражении продажи ювелирных изделий в Сочи за год увеличились на 23%. По России рост составил 11%. Наиболее заметную динамику продемонстрировали Саратов (+61%), Самара (+39%) и Иркутск (+38%).
Средний чек в сочинских магазинах бренда во время распродажи составил 6,8 тыс. руб. Это немного ниже общероссийского показателя — 7 тыс. руб. Самые высокие средние чеки зафиксировали в Саратове (9,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (8,6 тыс. руб.) и Калининграде (8,3 тыс. руб.).
Самая крупная покупка в Сочи составила 145,2 тыс. руб. По этому показателю город расположился ниже Саратова, где максимальная сумма достигла 147,2 тыс. руб. В других городах зафиксированы более крупные покупки: в Казани — 540 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 524 тыс. руб. и Москве — 484,2 тыс. руб.
Чаще всего украшения во время Черной пятницы приобретали сочинцы в возрасте 40–50 и 29–39 лет. Среди наиболее востребованных изделий были украшения из серебра, красного и белого золота. По категориям покупатели чаще выбирали кольца, серьги и цепи.
Также популярностью пользовались изделия с фианитами, бриллиантами и синтетическими бриллиантами, а также украшения без вставок. Данные основаны на розничных продажах Sokolov за период с 10 по 16 ноября 2026 года.