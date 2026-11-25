На трассе «Кола» в Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей, грузовика и автобуса. В результате аварии погиб водитель одной из машин, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.