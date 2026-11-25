На трассе «Кола» в ДТП с четырьмя транспортными средствами погиб водитель
На трассе «Кола» в Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей, грузовика и автобуса. В результате аварии погиб водитель одной из машин, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, столкновение произошло сегодня в 16:30 на 91-м километре автодороги. 64-летний водитель «Лады Гранты» не выдержал дистанцию и врезался в грузовую «Газель». От удара грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Киа Рио».
«В результате столкновения у грузового автомобиля оторвало фургон, который ударил в дальнейшем автобус „Ютонг“»,— говорится в сообщении ведомства.
На месте аварии скончался 33-летний водитель легкового автомобиля. Водителя «Газели» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.