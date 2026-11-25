В Петербурге ожидаются мокрый снег и гололедица
В Санкт-Петербурге в среду, 25 ноября, ожидается пасмурная погода с небольшим мокрым снегом и снегом. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +1 до 1 градуса. На дорогах местами возможна гололедица.
По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в городе сохраняется плюсовая температура: в 6:00 термометры показывали +0,7 градуса. Днем ветер будет северным и северо-западным, умеренным. Атмосферное давление существенно не изменится.
Солнце в Петербурге взойдет примерно в 9:19, а зайдет в 16:10. Продолжительность светового дня составит 6 часов 51 минуту.
В ближайшие два дня станет немного холоднее. В четверг, 26 ноября, температура опустится до 2…4 градусов. В пятницу, 27 ноября, ночью ожидается 3…5 градусов, днем — 1…3. В дневные часы существенных осадков не прогнозируется.