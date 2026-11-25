В Дагестане разработают единый порядок проезда через Миатлинскую ГЭС
Власти Дагестана планируют установить единый порядок проезда через территорию Миатлинской гидроэлектростанции в Кизилюртовском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтуризма.
Дорога через ГЭС обеспечивает доступ к ряду востребованных туристических объектов Казбековского района. По ней ежедневно передвигаются жители близлежащих сел, туристы и представители туристического бизнеса — порядка 600–650 автомобилей в одном направлении.
Работа над единым порядком проезда, как отмечают в ведомстве, направлена на обеспечение безопасного движения по территории станции и сохранение доступа к туробъектам для жителей района и организованных туристических групп.