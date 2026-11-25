Инвестплощадки на Ставрополье выставили на торги за 577 млн рублей
На торги выставили объекты недвижимости в Кисловодске и Буденновске общей стоимостью 577 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития РФ.
Крупнейший лот — бывший учебно-оздоровительный комплекс «Горное эхо» в Кисловодске: 17 объектов недвижимости общей площадью около 7,5 тыс. кв. м и право аренды 8,79 га земли. Цена — 567 млн руб. Объект может использоваться под гостиницу или санаторий. Заявки принимают до 14 декабря, аукцион пройдет 18 декабря на площадке «Дом.РФ».
Второй лот — коммерческое здание площадью 862 кв. м с участком 368 кв. м в Буденновске. Помещения рассчитаны на офисы или торговлю. Цена — 9,8 млн руб. Заявки принимают до 7 декабря, торги состоятся 11 декабря.
«Ставропольский край всегда был привлекателен для инвесторов. Об этом говорят цифры: последние девять лет объем вложений в регион стабильно растет — со 123 млрд руб. в 2016 году до 427 млрд руб. в 2025 году. Наша задача — сохранять этот интерес. Поэтому мы сосредоточены на оказании системной поддержки инвесторам. Это налоговые преференции, сопровождение по принципу одного окна и др.», — отметил замминистра экономического развития Ставропольского края Илья Лобанов.