«Ставропольский край всегда был привлекателен для инвесторов. Об этом говорят цифры: последние девять лет объем вложений в регион стабильно растет — со 123 млрд руб. в 2016 году до 427 млрд руб. в 2025 году. Наша задача — сохранять этот интерес. Поэтому мы сосредоточены на оказании системной поддержки инвесторам. Это налоговые преференции, сопровождение по принципу одного окна и др.», — отметил замминистра экономического развития Ставропольского края Илья Лобанов.