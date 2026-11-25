Как ранее писал «Ъ-Ростов», о беспилотной опасности жители Таганрога получили уведомление в 1:40, однако в 3:20 поступила информация и о ракетной опасности. Было рекомендовано покинуть открытые участки улиц, проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. О работе сил противовоздушной обороны глава городской администрации Светлана Камбулова сообщила спустя пару минут после объявления ракетной опасности.