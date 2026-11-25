Около 50 дронов сбили в Таганроге и семи районах Ростовской области
Ночью 25 ноября над Ростовской областью снова отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Около 50 беспилотников сбили в Таганроге и семи районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Губернатор напомнил о действующем запрете на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», о беспилотной опасности жители Таганрога получили уведомление в 1:40, однако в 3:20 поступила информация и о ракетной опасности. Было рекомендовано покинуть открытые участки улиц, проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. О работе сил противовоздушной обороны глава городской администрации Светлана Камбулова сообщила спустя пару минут после объявления ракетной опасности.
Отбой ракетной и беспилотной опасности объявили в 4:39 и 5:37 соответственно.