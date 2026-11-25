Для взыскания причиненного ущерба в бюджет района прокурор обратился в суд. Материалы проверки, кроме того, направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ — краже в особо крупном размере.