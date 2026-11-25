Ущерб от незаконной добычи песка в Дагестане составил около 119 млн рублей
В Кумторкалинском районе Дагестана обнаружили незаконную добычу около 190 тыс. куб. м строительного песка за пределами лицензированного участка недр. Об этом сообщили в Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Недропользователь, имевший лицензию на добычу полезных ископаемых, вышел за границы предоставленного ему горного отвода. Ущерб от разработки территории площадью свыше 1,6 га оценили примерно в 119 млн руб.
Для взыскания причиненного ущерба в бюджет района прокурор обратился в суд. Материалы проверки, кроме того, направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ — краже в особо крупном размере.