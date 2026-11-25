Участок транскавказской магистрали закрыли до особого распоряжения
Движение всех видов автотранспорта на участке «Владикавказ — населенный пункт Ларс (Верхний Ларс)» остановлено в обоих направлениях с 21:45 24 ноября до особого распоряжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике Северная Осетия — Алания.
Причиной является невозможность обеспечить безопасный проезд автомобилей, сообщает пресс-служба. Ограничение введено также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.
Участок трассы «Транскавказ» от Владикавказа до контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» — единственный сухопутный переход между Россией и Грузией, через него проходит основной поток пассажирского и грузового автотранспорта, следующего в Закавказье.