Движение всех видов автотранспорта на участке «Владикавказ — населенный пункт Ларс (Верхний Ларс)» остановлено в обоих направлениях с 21:45 24 ноября до особого распоряжения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике Северная Осетия — Алания.