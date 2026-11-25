В Северной Осетии из-за снегопада прогнозируют риск аварий на ЛЭП
В предгорных районах Северной Осетии — Алании утром 25 ноября ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Предупреждение действует с 04:00 до 06:00 мск, а также в первой половине дня, следует из экстренного сообщения.
Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций: возможны нарушения жизнеобеспечения населения из-за аварий на объектах энергоснабжения, прежде всего на линиях электропередачи.