Кроме нового корпуса, в схему заложено строительство для онкоцентра нового протонного центра (2029 год). Из других крупных объектов медицины в схеме указаны пристрой к Центру охраны материнства и детства в Магнитогорске (до 2032 года), приемное отделение с вертолетной площадкой и здание поликлиники для миасских городских больниц № 1 и № 2. Помимо этого, в планах строительство десятков амбулаторий, стоматологий, поликлиник и ФАПов в городах и районах области.