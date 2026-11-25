Челябинскому онкоцентру построят новый корпус на 341 койко-место
Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины может получить до конца 2032 года новый онкологический корпус на 341 койко-место. Объект указан в новой редакции схемы территориального планирования Челябинской области, постановление о которой приняло правительство региона. Документ, подписанный председателем правительства области Иваном Куцевляком, опубликован на портале правовой информации.
Кроме нового корпуса, в схему заложено строительство для онкоцентра нового протонного центра (2029 год). Из других крупных объектов медицины в схеме указаны пристрой к Центру охраны материнства и детства в Магнитогорске (до 2032 года), приемное отделение с вертолетной площадкой и здание поликлиники для миасских городских больниц № 1 и № 2. Помимо этого, в планах строительство десятков амбулаторий, стоматологий, поликлиник и ФАПов в городах и районах области.
Подробнее о новой редакции схемы территориального планирования Челябинской области — в материале «Жить в эту пору прекрасную».