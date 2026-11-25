В схему заложены идентичные для всех ТЛЦ характеристики: площадь — 2,5 га, вместимость — 1 тыс. тонн грузов. Объекты, судя по документу, могут появиться на въездах в Чебаркуль, Миасс, Златоуст, возле поселка Межевой. Три таких центра запланированы в районе международного аэропорта Челябинска, еще 12 — на подъездах к областному центру, один — в районе железнодорожной станции Шагол, еще один — вблизи поселка Горный в Миассе. Три ТЛЦ предусмотрены на территории Троицкого округа, по одному — на железнодорожной станции поселка Дубровский в Коркинском округе, вблизи города Сатка и на территории агломерации «Горный Урал».