В Челябинской области появятся 27 транспортно-логистических центров
На территории Челябинской области в 2033 году могут построить сразу 27 транспортно-логистических центров (ТЛЦ). Количество и сроки реализации планов по их строительству прописаны в новой редакции схемы территориального планирования Челябинской области, постановление о которой приняло правительство региона. Документ, подписанный председателем правительства области Иваном Куцевляком, опубликован на портале правовой информации.
В схему заложены идентичные для всех ТЛЦ характеристики: площадь — 2,5 га, вместимость — 1 тыс. тонн грузов. Объекты, судя по документу, могут появиться на въездах в Чебаркуль, Миасс, Златоуст, возле поселка Межевой. Три таких центра запланированы в районе международного аэропорта Челябинска, еще 12 — на подъездах к областному центру, один — в районе железнодорожной станции Шагол, еще один — вблизи поселка Горный в Миассе. Три ТЛЦ предусмотрены на территории Троицкого округа, по одному — на железнодорожной станции поселка Дубровский в Коркинском округе, вблизи города Сатка и на территории агломерации «Горный Урал».
Кроме этого, только в Челябинске запланировано создание 10 транспортно-пересадочных узлов, площадь каждого из которых составит 1800 кв. м. Сроки реализации у всех объектов — 2033 год.
Подробнее о новой редакции схемы территориального планирования Челябинской области — в материале «Жить в эту пору прекрасную».