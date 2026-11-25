«Заполнены и работают три котла ТЭЦ ЧМК. Кроме того, запущены котлы на пиковой котельной, что обеспечит существенное повышение температуры теплоносителя и, как следствие, более быстрый прогрев помещений. Для того чтобы тепло дошло до каждой квартиры, потребуется время. Восстановление оставшихся котлов ТЭЦ продолжается. Подача тепла в поселок Каштак будет идти от ТЭЦ. До сих пор нормативную температуру в помещениях там поддерживали с помощью мобильных котельных»,— сообщает пресс-служба мэрии города, ссылаясь на прошедшее совещание оперативного штаба.