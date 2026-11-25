В Металлургическом районе Челябинска началась подача тепла в жилье
Администрация Челябинска сообщила о начале подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения Металлургического района, которые оставались без тепла после аварии на ТЭЦ ПАО ЧМК, произошедшей ранним утром 23 ноября.
«Заполнены и работают три котла ТЭЦ ЧМК. Кроме того, запущены котлы на пиковой котельной, что обеспечит существенное повышение температуры теплоносителя и, как следствие, более быстрый прогрев помещений. Для того чтобы тепло дошло до каждой квартиры, потребуется время. Восстановление оставшихся котлов ТЭЦ продолжается. Подача тепла в поселок Каштак будет идти от ТЭЦ. До сих пор нормативную температуру в помещениях там поддерживали с помощью мобильных котельных»,— сообщает пресс-служба мэрии города, ссылаясь на прошедшее совещание оперативного штаба.
Также в администрации рассказали, что развернутые на случай подстраховки пункты временного размещения жителей продолжат свою работу до полного устранения последствий аварии, несмотря на то что до сих пор их возможностями никто не воспользовался.
Напомним, вчера вечером для подстраховки в районе развернули пункты временного размещения. Они продолжают свою работу. На данный момент такой помощью никто не воспользовался.