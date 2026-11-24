Турция планирует сотрудничать с Дагестаном в производстве электроники и спецтехники
Ранее Дагестан экспортировал в Турцию стекло, текстиль и металлоизделия
В Центре поддержки экспорта Дагестана прошли переговоры представителей республиканских властей с турецкими инвесторами, промышленниками и предпринимателями. Стороны обсудили торговые связи и возможные совместные производства, сообщает пресс-служба правительства республики.
По данным дагестанского кабмина, турецкая сторона проявила особый интерес к трем направлениям: электронному оборудованию, высокотехнологичной продукции и спецтехнике.
В переговорах участвовали врио заместителя председателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов, врио министра промышленности и торговли Абдула Юсупов, представители Минэкономразвития и Минсельхозпрода. Газимагомедов назвал отношения Дагестана и Турции давними и заявил, что республика готова создавать условия для партнерства. Визит турецкой делегации на предприятия и промышленные площадки должен помочь участникам оценить производственные возможности региона и обсудить проекты с местными компаниями.
В 2025 году Дагестан экспортировал в Турцию стекло и изделия из него, текстиль, а также изделия из черных металлов. В обратном направлении поступали отдельные виды сельскохозяйственной и животноводческой продукции, пластмассы и товары легкой промышленности.
Обсуждение промышленной кооперации продолжилось и в последующих контактах. В январе 2026 года власти республики провели переговоры с представителями турецкой MKB Group о возможной организации сборочного производства сельскохозяйственной техники, прежде всего тракторов. Тогда стороны также встречались на площадке Центра поддержки экспорта.