Тюменцам рассылают фейковые приглашения на видеоконференции с губернатором
Жителям Тюменской области начали поступать электронные письма с фейковыми приглашениями на видеоконференции с участием губернатора Александра Моора. Злоумышленники направляют не только письмо, но и ссылку на подключение, сообщили в информационном центре правительства региона.
Власти предупредили, что переходить по таким ссылкам опасно: злоумышленники могут получить доступ к банковским приложениям и другим личным ресурсам.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор не проводит и никогда не проводил тайных встреч с жителями. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников»,— говорится в сообщении инфоцентра.
Ранее в Тюменской области мошенники рассылали родственникам погибших участников СВО фейковые приглашения на вручение государственных наград.