Из Свердловской области в 2026 году выдворили 14 тыс. нелегальных мигрантов
В 2026 году из Свердловской области выдворили 14 тыс. нелегальных мигрантов — в 14 раз больше, чем годом ранее. Об этом в эфире ОТВ сообщила начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Мария Якушева.
При этом с 2027 года в регионе начнут действовать дополнительные меры миграционного контроля: иностранцев с доходом ниже прожиточного минимума или без подтвержденных сведений о заработке будут лишать патентов и отправлять на родину.
«В автоматическом режиме к нам в базу будут падать данные из Федеральной налоговой службы. Мы будем онлайн видеть, у кого этот минимум не подтвердился в течение месяца. Мы этим гражданам разрешительные документы аннулируем, и им дается 15 дней для того, чтобы покинуть территорию страны, включая всех членов семьи»,— сказала госпожа Якушева.
Она отметила, что ужесточение миграционного законодательства направлено в том числе на снижение нагрузки на социальную сферу. По словам представителя МВД, иностранные работники нередко приезжают в регион с семьями, что увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и социальные выплаты.
Ранее сообщалось, что ежемесячная цена патента для работающих у юридических лиц мигрантов в Свердловской области возрастет с 9,5 тыс. руб. в 2026 году до 11 тыс. руб. с начала 2027-го, для трудящихся у физических лиц иностранцев стоимость увеличится до 15,5 тыс. руб.