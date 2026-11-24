«В автоматическом режиме к нам в базу будут падать данные из Федеральной налоговой службы. Мы будем онлайн видеть, у кого этот минимум не подтвердился в течение месяца. Мы этим гражданам разрешительные документы аннулируем, и им дается 15 дней для того, чтобы покинуть территорию страны, включая всех членов семьи»,— сказала госпожа Якушева.