В Екатеринбурге откроют ледяной городок в стиле дымковской игрушки
В центре Екатеринбурга в конце декабря откроется ледяной городок, оформленный по мотивам дымковской игрушки — традиционного русского народного промысла. Площадку площадью 1,5 тыс. кв. м разместят возле Падел-арены РМК на пересечении улиц Шейнкмана и Большакова. Она станет частью зимнего фестиваля «Энергия РМК», который пройдет в спортивном квартале «Архангел Михаил» второй год подряд, сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).
На территории городка установят ледяные горки, лабиринты, чаши-ловушки, чумы и скульптуры лесных животных. «Все ледяные элементы будут оснащены специальной световой лентой, и по вечерам городок будет переливаться разными цветами, даря всем гостям ощущение новогодней сказки. А в центре лабиринта мы установим елку, так что дети смогут придумывать различные игры, находя путь к ней»,— сообщила организатор фестиваля «Энергия РМК» Елена Конева.
Всего в этом году в спортивном квартале «Архангел Михаил» в рамках зимнего фестиваля «Энергия РМК» планируется организовать семь спортивных и развлекательных площадок. Среди них — большой каток, отдельный каток для маленьких детей, ледяной городок, горка высотой с девятиэтажный дом, хоккейный корт и зона для экстремальных видов спорта.
Ранее в спортивном квартале «Архангел Михаил» начали строить обновленный зимний экстрим-парк для занятий сноубордом и горными лыжами.