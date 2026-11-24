На территории городка установят ледяные горки, лабиринты, чаши-ловушки, чумы и скульптуры лесных животных. «Все ледяные элементы будут оснащены специальной световой лентой, и по вечерам городок будет переливаться разными цветами, даря всем гостям ощущение новогодней сказки. А в центре лабиринта мы установим елку, так что дети смогут придумывать различные игры, находя путь к ней»,— сообщила организатор фестиваля «Энергия РМК» Елена Конева.