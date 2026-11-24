Спасатели эвакуировали утонувшего жителя Сочи из русла реки
Спасатели МЧС России эвакуировали из русла реки Сочи утонувшего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Во время сплава по горной реке Сочи спасатели обнаружили тело мужчины, который находился посередине реки на одном из перекатов. Погибшего извлекли из воды и на спасательном рафте эвакуировали на берег, а затем передали сотрудникам следственных органов.
Ранее сообщалось, что с ночи 23 ноября спасатели искали 57-летнего сочинца, который с товарищем пошел в горы на лошадях и не вернулся. Работы вели в горно-лесном массиве села Пластунка. Спасатели также обследовали горную реку Сочи, а вчера в русле реки нашли личные вещи пропавшего.
К поисково-спасательным работам привлекли 25 специалистов и 7 единиц техники.