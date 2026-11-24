Главные новости за 24 ноября. Кавказ
В Кисловодске задержали местного жителя по обвинению в приготовлении к террористическому акту в городской синагоге. Пятигорский городской суд заключил его под стражу до 19 января 2027 года.
Правительство Ставропольского края утвердило порядок субсидирования организаций, осуществляющих аэропортовую деятельность в регионе. Из краевого бюджета им будут компенсировать часть расходов на погашение процентов по кредитам, привлеченным для строительства объектов аэропортовых комплексов. Возмещению подлежат процентные платежи, фактически произведенные в 2026 году.
Президент РФ назначил вице-премьера Андрея Никитина специальным представителем президента по развитию международного транспортного коридора «Север — Юг». Указ от 24 ноября одновременно освободил от этой должности Виталия Савельева. Документ вступил в силу в день подписания.
В Ставропольском крае могут изменить порядок выплаты единовременного пособия семьям погибших участников специальной военной операции. Вместо действующего 1 млн руб. на семью предлагается выплачивать по 200 тыс. руб. каждому ее члену. При такой формуле совокупная сумма поддержки будет зависеть от числа получателей: для семьи из трех человек она составит 600 тыс. руб., из пяти — 1 млн руб.
Отчисления налогов из Дагестана в федеральный бюджет по итогам января-сентября 2026 года составили 23,7 млрд руб. Показатель оказался в 1,5 раза, или на 7,5 млрд руб., выше значения аналогичного периода прошлого года.
В Ставропольском крае по итогам 2026 года прогнозируют собрать более 34 тыс. т винограда. Это на 10,5% меньше показателя прошлого года и на 14,1% — уровня 2024 года.