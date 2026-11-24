Депутаты приняли прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга
Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2026 года, а также прогноз социально-экономического развития города на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Несмотря на поддержку прогноза на голосовании, часть депутатов раскритиковала прогноз и работу чиновников.
Депутат Виктор Сомиков спросил о планах строительства автомобильного моста через Исеть на Уктусе в районе ТЦ «Глобус». На это и.о. первого заместителя главы города Алексей Корюков сообщил, что разрабатывается проект планировки, окончательное решение будет принято после консультаций с застройщиком. Александр Колесников уточнил сроки возведения пристроя к школе № 75 в Железнодорожном районе. Директор департамента экономики Алексей Прядеин отметил, что реализация возможна после получения положительного заключения об эффективности проекта.
С жесткой критикой в адрес чиновников, занимающихся развитием транспорта, выступил Михаил Вечкензин. Он заявил об отсутствии стратегии развития отрасли на фоне активного жилищного строительства, а также пообещал, что на следующих заседаниях предоставит информацию, «которая заинтересует силовиков», и из-за чего могут возникнуть уголовные дела. «В прогнозе мы видим, что за 2027-2029 годы введется в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья, и я не вижу развития транспортной отрасли, я вижу только ее деградацию. Нам нужна конкретная транспортная стратегия, потому что город в ней давно нуждается»,— выступил депутат.
Депутат и глава компании «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий усомнился в реалистичности планов по строительству жилья в таком количестве и обеспечению новых микрорайонов социальной инфраструктурой. По словам господина Крицкого, заявленные мэрией показатели — около 5,5 млн кв. м за три года, не соответствуют действительности.
«Объективная ситуация нас настраивает на другое. Завтра встанут некоторые объекты, появятся снова обманутые дольщики, не дай бог, почему мы на это не обращаем внимание? Идет падение продаж от месяца к месяцу — октябрьские продажи от ноябрьских отличаются на 53% — это падение объема продаж. И я не думаю, что ситуация будет лучше, потому что так экономически сложилось. Цена каждого бюджетного рубля начиная со следующего года будет носить особую ценность»,— заявил Владимир Крицкий. Он также обратил внимание администрации на проблему, связанную с обеспечением школами и детскими садами.
Ранее депутаты также выступили с критикой прогноза социально-экономического развития уральской столицы на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и экономическому развитию политики.