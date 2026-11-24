«Объективная ситуация нас настраивает на другое. Завтра встанут некоторые объекты, появятся снова обманутые дольщики, не дай бог, почему мы на это не обращаем внимание? Идет падение продаж от месяца к месяцу — октябрьские продажи от ноябрьских отличаются на 53% — это падение объема продаж. И я не думаю, что ситуация будет лучше, потому что так экономически сложилось. Цена каждого бюджетного рубля начиная со следующего года будет носить особую ценность»,— заявил Владимир Крицкий. Он также обратил внимание администрации на проблему, связанную с обеспечением школами и детскими садами.