Пензенская область оказалась в середине рейтинга по заработкам населения
Среднедушевой доход в регионе составил 54,3 тысяч рублей
Пензенская область оказалась на 48-м месте в рейтинге регионов по уровню доходов населения за второй квартал 2026 года. Список представило РИА «Рейтинг».
Среднедушевой доход в регионе составил 54,3 тыс. руб. в месяц, а соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг — 2,34. Реальные денежные доходы жителей во втором квартале 2026 года выросли на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года.
Соседняя Саратовская область заняла в этом рейтинге 67-е место с доходом 48,4 тыс. руб. на человека. Первое место получил Ямало-Ненецкий автономный округ со среднедушевым доходом 192,2 тыс. руб., замкнула список Ингушетия с 29,1 тыс. руб.