Среднедушевой доход в регионе составил 54,3 тыс. руб. в месяц, а соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг — 2,34. Реальные денежные доходы жителей во втором квартале 2026 года выросли на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года.