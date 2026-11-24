Для получения паспорта муниципалитетам требовалось подтвердить не только состояние котельных и сетей. Проверяющие оценивали планы действий при авариях, мониторинг теплоснабжения, диспетчерское управление, готовность техники и дорожной инфраструктуры, а также запасы противогололедных материалов. Таким образом, итоговая выдача паспортов завершила проверку готовности территорий, но сама по себе не исключает аварий зимой: оперативное реагирование зависит от дежурных бригад и способности быстро подключить резервные источники тепла и электричества.