Все 33 муниципалитета Ставрополья получили паспорта готовности к зиме
В случае крупных аварий власти смогут задействовать четыре передвижные котельные
Все 33 муниципалитета Ставропольского края получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. По данным регионального министерства ЖКХ, к отопительному сезону подготовили 10,4 тыс. многоквартирных домов, 906 котельных, 67 центральных тепловых пунктов и около 1,2 тыс. км теплосетей, сообщили в ведомстве.
В ходе подготовки коммунальные службы заменили 19 км изношенных тепловых сетей, установили 32 котла и отремонтировали 194 котельные. Эти работы должны снизить риск перебоев с подачей тепла в жилые дома и социальные учреждения. В случае крупных аварий власти рассчитывают задействовать четыре передвижные котельные, 96 стационарных и 80 мобильных дизельных электростанций, а также дополнительное оборудование. Вместе с электростанциями в резерве значатся 176 источников автономного энергоснабжения.
Краевые власти также подготовили инфраструктуру к снегопадам и гололеду. На уборку выйдут 398 единиц спецтехники; для обработки дорог и тротуаров муниципалитеты запасли 74 тыс. тонн противогололедных материалов. Эти показатели фигурировали и в публикациях о ходе подготовки: 2 ноября «Коммерсантъ-Кавказ» сообщал, что к тому моменту паспорта получили 21 муниципалитет, а проверку проводило Кавказское управление Ростехнадзора.
Для получения паспорта муниципалитетам требовалось подтвердить не только состояние котельных и сетей. Проверяющие оценивали планы действий при авариях, мониторинг теплоснабжения, диспетчерское управление, готовность техники и дорожной инфраструктуры, а также запасы противогололедных материалов. Таким образом, итоговая выдача паспортов завершила проверку готовности территорий, но сама по себе не исключает аварий зимой: оперативное реагирование зависит от дежурных бригад и способности быстро подключить резервные источники тепла и электричества.
Отопительный сезон в крае стартовал в октябре. По данным, которые «Коммерсантъ» приводил в начале ноября, первым тепло получил Кочубеевский округ — 14 октября, последним подключился Красногвардейский округ — 28 октября.