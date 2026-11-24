Свердловская область и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве
Правительство Свердловской области и Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали в Екатеринбурге первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков и заместитель председателя белорусского госкомитета Татьяна Столярова. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Стороны намерены развивать сотрудничество в машиностроении, робототехнике, биотехнологиях, нанотехнологиях и сфере искусственного интеллекта. Меморандум предусматривает взаимодействие научных организаций и предприятий, проведение совместных конференций, семинаров и консультаций.
Кроме того, перед церемонией подписания на рабочей встрече Алексей Шмыков и заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич обсудили вопросы расширения экономического взаимодействия.
Отмечается, что свердловские предприятия готовы предложить белорусским партнерам компетенции для реализации государственной программы «Устойчивая энергетика». Также обсуждается возможность использовать белорусские мониторы при производстве уральской медицинской техники и наладить совместный выпуск уличных светильников.
Кроме того, участники встречи договорились активизировать обмен опытом в сфере среднего профессионального образования для подготовки кадров для реального сектора экономики.
В мае губернатор Свердловской области Денис Паслер встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. На встрече господин Лукашенко назвал Свердловскую область непростым регионом, но «россиеобразующим».