Правительство Свердловской области и Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали в Екатеринбурге первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков и заместитель председателя белорусского госкомитета Татьяна Столярова. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.