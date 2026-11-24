Главные новости за 24 ноября. Сочи
На праздничное оформление Сочи к Новому году и Рождеству в сезоне 2026–2027 годов предусмотрено 23 млн руб. Это почти на 40% больше, чем в сезоне 2025–2026 годов, когда на эти цели выделили 16,4 млн руб.
В 2026 году в Сочи не стартовал ни один проект многоквартирного жилья. Предложение на первичном рынке формируют комплексы, запущенные в предыдущие годы.
В Сочи и на федеральной территории «Сириус» 25 ноября ожидается усиление волнения моря. Высота волн может достигнуть трех метров, а сила волнения — пяти баллов.
В 2026 году средняя цена проданного квадратного метра в новостройках Сочи составила 368 тыс. руб. Это на 11% выше показателя прошлого года.
В строящихся жилых комплексах Сочи продано 24% квартир. Это существенно ниже нормального для рынка уровня в 40–50%.
Администрации четырех районов Сочи получат 8,2 млн руб. на новогоднее оформление территорий к праздникам 2026–2027 годов. Средства направят на ремонт и украшение существующих новогодних елей, установленных на площадях у районных домов культуры и в сельских округах.