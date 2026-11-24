Судьба матча решилась в третьем периоде. На 5-й минуте «Трактор» вновь вышел вперед — после борьбы на пятачке Михаил Григоренко удачно добил шайбу в ворота «Лады». Спустя полторы минуты после сольного прохода и передачи Артемия Низамеева дальнюю штангу замкнул его партнер по звену нападения Андрей Матюшин. А за семь минут до конца основного времени защитник «Трактора» Григорий Дронов мощно и точно бросил по воротам «Лады» от синей линии. 5:2 — уверенная победа челябинского клуба.