Челябинский «Трактор» крупно обыграл «Ладу» в матче КХЛ
Все решилось в последнем периоде
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду встречался с тольяттинской «Ладой».
В первом периоде счет открыли гости — на 11-й минуте точный бросок удался Расиму Шакирову. Через четыре с небольшим минуты «Трактор» отыгрался с помощью Александра Шэна. Вторая двадцатиминутка началась с гола форварда челябинцев Никиты Сошникова. Почти тут же «Лада» отыгралась — контратаку завершил Михаил Беляев.
Судьба матча решилась в третьем периоде. На 5-й минуте «Трактор» вновь вышел вперед — после борьбы на пятачке Михаил Григоренко удачно добил шайбу в ворота «Лады». Спустя полторы минуты после сольного прохода и передачи Артемия Низамеева дальнюю штангу замкнул его партнер по звену нападения Андрей Матюшин. А за семь минут до конца основного времени защитник «Трактора» Григорий Дронов мощно и точно бросил по воротам «Лады» от синей линии. 5:2 — уверенная победа челябинского клуба.
После 30 проведенных матчей «Трактор» набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.