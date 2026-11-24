Волгоградская область оказалась в конце рейтинга по доходам населения
Реальные заработки жителей выросли на 2,4%
Волгоградская область расположилась на 72-е месте в рейтинге регионов по уровню доходов населения за второй квартал 2026 года. По данным РИА «Рейтинг», среднедушевой доход в регионе составил 48,3 тыс. руб. в месяц.
Соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг равно 2,07. Реальные денежные доходы жителей во втором квартале 2026 года выросли на 2,4% к аналогичному периоду прошлого года.
Соседняя Саратовская область в этом рейтинге заняла 67-м место с доходом 48,4 тыс. руб. на человека, Астраханская — на 66-м (48,3 тыс. руб.). Лидером оказался Ямало-Ненецкий автономный округ со среднедушевым доходом 192,2 тыс. руб., аутсайдером стала Ингушетия с 29,1 тыс. руб.