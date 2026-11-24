Доходы саратовцев оказались вдвое ниже среднероссийских
Реальные заработки жителей выросли на 5,4%
Саратовская область заняла 67-е место в рейтинге регионов по уровню доходов населения за второй квартал 2026 года. Список подготовило РИА «Рейтинг».
Среднедушевой доход в регионе составил 48,4 тыс. руб. в месяц, тогда как в среднем по России показатель достигает 76,7 тыс. руб. Реальные денежные доходы населения во втором квартале 2026 года выросли на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года.
Среди регионов присутствия «Ъ-Средняя Волга» ниже расположилась только Волгоградская область — 72 место. Астраханская область оказалась на строчку выше Саратовской, а Пензенская — на 48 позиции.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с доходом 192,2 тыс. руб. на человека. За ним идут Чукотка (251,9 тыс. руб.) и Ненецкий автономный округ. Замыкает список Ингушетия с показателем 29,1 тыс. руб.