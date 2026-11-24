Среднедушевой доход в регионе составил 48,4 тыс. руб. в месяц, тогда как в среднем по России показатель достигает 76,7 тыс. руб. Реальные денежные доходы населения во втором квартале 2026 года выросли на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года.