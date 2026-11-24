Астрахань оказалась в числе аутсайдеров в рейтинге регионов по доходам
За год они выросли только на 0,2%
Астраханская область заняла 66-е место из 85 в рейтинге регионов по уровню доходов населения за второй квартал 2026 года. Список подготовило РИА «Рейтинг».
Среднедушевой доход в регионе составил 48,3 тыс. руб. в месяц, что на 28,4 тыс. меньше среднероссийского показателя (76,7 тыс. руб.) и на 13 тыс. руб. меньше медианы по стране (61,3 тыс. руб.). Соотношение доходов и стоимости фиксированного потребительского набора в области равно 2,14, тогда как медиана составляет 2,4, а среднее по России 2,87. Реальные доходы астраханцев к аналогичному периоду прошлого года выросли лишь на 0,2%.
Ниже расположились соседние регионы. Саратовская область заняла 67-е место (коэффициент 2,12), Волгоградская 72-е (2,07), Калмыкия 75-е (2,01). При этом реальные доходы там выросли заметнее, на 2,4–8,3%.
В целом по России среднедушевые доходы за квартал увеличились на 5 тыс. руб., до 76,7 тыс. руб., а рост в реальном выражении замедлился до 1,1%. Разрыв между крайними регионами по номинальным доходам составил 8,6 раза, по покупательной способности более чем пятикратный.
Первую строчку рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ (коэффициент 6,28, доход 192,2 тыс. руб.). Следом идет Чукотка (5,48), где зафиксированы максимальный номинальный доход в стране, 251,9 тыс. руб., и рост реальных доходов на 18,6%. Тройку замкнул Ненецкий автономный округ (5,42). Последнее место у Ингушетии с коэффициентом 1,21 и доходом 29,1 тыс. руб.