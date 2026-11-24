Среднедушевой доход в регионе составил 48,3 тыс. руб. в месяц, что на 28,4 тыс. меньше среднероссийского показателя (76,7 тыс. руб.) и на 13 тыс. руб. меньше медианы по стране (61,3 тыс. руб.). Соотношение доходов и стоимости фиксированного потребительского набора в области равно 2,14, тогда как медиана составляет 2,4, а среднее по России 2,87. Реальные доходы астраханцев к аналогичному периоду прошлого года выросли лишь на 0,2%.